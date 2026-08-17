Jair sofre lesão grave na coxa e desfalca o Vasco por mais de um mês

O departamento médico do Vasco confirmou uma péssima notícia para a comissão técnica e para a torcida cruz-maltina no início desta semana. Após a realização de exames de imagem nesta segunda-feira (17), o volante Jair teve diagnosticada uma grave lesão muscular de grau 3 no adutor da coxa direita, tornando-se desfalque imediato para os próximos compromissos da temporada.

O meio-campista sentiu fortes dores na região logo aos 12 minutos da etapa inicial da derrota de 3 a 0 pro Santos, realizado no último domingo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o atleta precisou deixar o gramado imediatamente amparado pelos médicos, gerando grande apreensão nos bastidores do clube carioca.

Previsão de retorno e recuperação no Vasco

A reavaliação detalhada confirmou a gravidade do problema físico e indicou que o tempo de recuperação estimado ultrapassará quatro semanas. Por conta desse cenário, a tendência é que o jogador fique afastado das atividades com bola por mais de um mês, desfalcando o elenco em partidas cruciais da Série A.

A equipe médica vascaína acompanhará a evolução clínica do atleta dia a dia no CT Moacyr Barbosa antes de projetar uma data exata para a transição física. O tratamento conservador por meio de fisioterapia intensiva já foi iniciado para acelerar o processo de cicatrização do tecido muscular lesionado.

Sosa surge como opção imediata no meio-campo

Por fim, com a ausência confirmada de Jair, o meio-campo vascaíno passará por ajustes táticos obrigatórios na formação titular. Dessa forma, o argentino Sosa, que entrou diretamente na vaga do volante durante a partida contra a equipe santista, surge como o principal favorito para assumir a titularidade no setor de contenção.

Assim sendo, o treinador Pedro Emanuel terá a semana livre de treinamentos para testar variações no esquema tático e definir o substituto ideal. O elenco busca manter a consistência defensiva e a qualidade na saída de bola para superar a ausência de uma de suas principais lideranças no gramado.

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