Marcão define volta da zaga titular em decisão na Libertadores

Auxiliar permanente do Fluminense, Marcão terá a missão de classificar o time para as quartas de final da Libertadores nesta terça-feira (18/8), às 19h, contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, na Argentina. O interino voltará com a zaga titular: Thiago Silva e Ignácio, mas o time base é o mesmo contra o Palmeiras.

Thiago Silva foi poupado diante do time paulista, enquanto Ignácio estava suspenso pelo terceiro amarelo. Os dois devem formar a dupla titular na Argentina, com Jemmes e Millán ficando no banco de reservas. Freytes viajou com o elenco, mas ainda não está liberado para atuar.

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A escalação do Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Assim como o jogo contra o Palmeiras, Marcão deseja controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas. O time argentino prefere atuar nos contra-ataques e não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso.

Além disso, o Fluminense terá três desfalques de Riquelme, Savarino e Igor Rabello. O zagueiro sofreu uma luxação no ombro na última partida, e pode ter que passar por cirurgia. O moleque de Xerém sentiu dores no púbis e ficou fora da viagem para a Argentina, enquanto o venezuelano vem lidando com problemas na panturrilha.

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