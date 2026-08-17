Lateral do Internacional detona empate: “Tudo por água abaixo”

O Internacional teve a faca e o queijo na mão para abrir distância para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Contudo, apesar de ter começado a partida com um gol aos três minutos de jogo, o Colorado acabou cedendo o empate ao Remo no último minuto e viu dois pontos serem desperdiçados no Beira-Rio.

Após o apito final, o lateral Matheus Bahia lamentou a postura do time e o empate sofrido nos acréscimos de partida. O jogador, que deu a assistência para o gol de Carbonero, mostrou muita irritação com o gol cedido que fez o Inter voltar a ficar colado na zona de rebaixamento.

“Cedemos e jogamos tudo por água abaixo. Não jogamos no nível que estávamos. Agora é descansar e acertar o que precisa para voltar mais forte no sábado”, iniciou o lateral, que analisou a partida:

“Foi um empate muito amargo, a gente teve muita chance de matar o jogo e não matamos. E a gente sabia que era um jogo muito perigoso, era o que eles buscavam, o contra-ataque. E a gente cedeu, cara. Mas eles (torcedores) vieram porque eles acreditam na gente. A gente sabe que não jogou no nível dos últimos jogos, na Copa do Brasil e até no Brasileiro”, finalizou.

Sem tempo para lamentações, o Internacional volta a entrar em campo pelo Brasileirão já no próximo sábado. Novamente no Beira-Rio, o Inter recebe o embalado Atlético-MG, às 18h30, em jogo pela 24ª rodada.

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