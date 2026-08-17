São Paulo deve ter retorno de Artur em decisão na Sul-Americana

O São Paulo finalizou a preparação técnica e tática para o duelo decisivo contra o Bolívar, válido pela rodada de volta das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Na tarde desta segunda-feira (17), o elenco tricolor realizou o último treinamento no CT da Barra Funda antes do confronto eliminatório. A principal novidade para a partida é a presença do atacante Artur, que treinou sem restrições e deve iniciar entre os onze titulares.

O jogador está plenamente recuperado de um incômodo no músculo adutor da coxa esquerda, problema físico que o afastou de dois compromissos recentes. Ele permaneceu no banco de reservas durante o empate diante do Coritiba no fim de semana, mas agora reúne condições físicas ideais para assumir a titularidade no setor ofensivo.

Ajustes táticos e dúvidas na escalação do São Paulo

Antes dos trabalhos práticos no gramado, o técnico Dorival Júnior reuniu o grupo de jogadores no auditório para exibir um vídeo detalhado com instruções posicionais e análise das virtudes do Bolívar. Em seguida, a comissão técnica comandou uma atividade em campo reduzido de 11 contra 11, focando na rápida transição da bola e nas cobranças de faltas e escanteios.

A grande dúvida na formação titular são-paulina permanece no meio de campo. O volante paraguaio Bobadilla, que foi baixa na última rodada em virtude de dores no joelho, segue sob constante avaliação do departamento médico e disputa posição com Newton no setor de marcação.

Dessa maneira, a provável escalação do São Paulo para o confronto decisivo conta com: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri.

Cenário da decisão no Morumbis

Por fim, o confronto contra a equipe boliviana acontece nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A saber, a partida de ida disputada na altitude de La Paz terminou empatada pelo placar de 1 a 1.

Desse modo, o São Paulo necessita de uma vitória simples diante de sua torcida para carimbar o passaporte rumo às quartas de final da competição. Qualquer nova igualdade no marcador levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.