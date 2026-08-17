Pezzolano resume empate do Inter: “Golpe mais duro que sofremos”

A noite de segunda-feira tinha tudo para ser feliz para o Internacional. Após abrir o placar logo aos três minutos, o Inter parecia encaminhar uma vitória importante para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Contudo, o Colorado acabou cedendo o empate ao Remo no último minuto e deixou dois pontos pelo caminho.

Paulo Pezzolano, técnico do Internacional, admitiu que sentiu o golpe do empate cedido no último minuto no Beira-Rio. O treinador classificou o empate como o “golpe mais duro” que a equipe sofreu no Brasileirão até aqui.

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“É inacreditável como foi o empate. Tivemos empate e quase não sofremos, mas houve o empate. Foi o golpe mais duro que tivemos no Campeonato. Agora, temos que ganhar a próxima partida em casa. Poderia ser tudo perfeito, mas teve a última jogada. Foi uma decepção para todos. Agora, temos que levantar rápido e vencer a próxima partida”, analisou o treinador, que seguiu se lamentando:

“É inacreditável o que aconteceu hoje. Eu fico surpreso. E pensando: por que acontece isso? Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Perder tantos pontos quando se é melhor que o adversário. Nós precisamos ganhar. Só posso trabalhar e redobrar o esforço a partir de amanhã”, afirmou.

Pezzolano também lamentou as oportunidades de gols perdidas pelo Internacional, principalmente durante o primeiro tempo. O treinador bateu na tecla da falta de eficiência, mas afirmou que o Inter fez um jogo para sair com os três pontos.

“Não aproveitamos as chances que tivemos. Essa é a realidade. Não tem outra. Já fomos mais eficientes com menos chances. Não sofremos nada durante o jogo. Temos que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Temos que trabalhar muito a parte mental. Todos sabemos que fizemos um jogo para ganhar. Mas merecimento no futebol não existe. Sabemos que estamos em um clube grande. Temos que ganhar”, finalizou.

O Internacional de Paulo Pezzolano terá a chance de dar a volta por cima e voltar a vencer no Brasileirão no próximo sábado. No Beira-Rio, o Inter recebe o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada.

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