Náutico x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Náutico e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes coladas na classificação, com os mandantes na 15ª posição, somando 27 pontos, e os visitantes logo atrás, em 16º lugar, com 25 pontos.

A equipe pernambucana chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com a Ponte Preta fora de casa e busca fazer valer o mando de campo. Por outro lado, o adversário cearense vem de derrota por 3 a 1 para o Cuiabá e precisa do triunfo longe de seus domínios para tentar a recuperação imediata.

Onde assistir

O torcedor poderá assistir ao jogo na TV fechada pelo canal Sportv ou pelo sistema pay-per-view no Premiere. A partida também contará com transmissão ao vivo e com imagens na internet pelo canal GETV no YouTube.

Como chega o Náutico

O Náutico aposta na força do estádio dos Aflitos para construir um resultado positivo e ganhar posições importantes na tabela. Hélio dos Anjos deve manter a estrutura do meio-campo e focar na velocidade das pontas para desestruturar a marcação adversária.

O Timbu entra em campo determinado a transformar a posse de bola em chances reais de gol desde os primeiros minutos. Uma vitória caseira garante um salto na classificação e dá mais estabilidade ao trabalho da comissão técnica para a sequência da temporada.

Como chega o Ceará

O Ceará desembarca em Recife com a obrigação de dar uma resposta imediata após o revés sofrido na rodada anterior. Daniel Paulista promoveu conversas com o elenco ao longo da semana para corrigir os erros de posicionamento na linha defensiva.

O Vozão tenta ajustar a transição rápida entre os setores para surpreender os mandantes nos contra-ataques. Conquistar os três pontos como visitante é essencial para afastar qualquer risco de aproximação dos últimos colocados do torneio.

NÁUTICO X CEARÁ

Campeonato Brasileiro Série B – 23ª rodada

Data e horário: 18/08/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Auremir, Samuel e Jean Carlos; Reginaldo, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos

CEARÁ: Richard; Bryan Borges, Thalisson, Luiz Otávio e Sávio; Pavani, João Gabriel e Vina; Giulio, Nico Ferreira e Renzo López. Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

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