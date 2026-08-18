Premier League inova e libera áudio da câmera do árbitro para TV

A Premier League 2026/27 começa nesta sexta-feira, com o duelo entre o campeão Arsenal e o Coventry City, no Emirates Stadium. O duelo desta sexta não marca apenas a estreia do atual campeão na temporada. A Premier League deste ano contará com mais uma inovação para o público.

De acordo com o jornal “The Guardian”, as transmissões da Premier League contarão não apenas com as imagens da câmera dos árbitros. Segundo o jornal, os áudios também serão veiculados durante os replays durante os jogos. Desse modo, o público, que já se acostumou a ter as imagens da câmera do árbitro, também terão acesso aos diálogos entre os árbitros e os jogadores.

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Vale lembrar que, assim como acontece com as imagens, os áudios não serão mostrados “ao vivo” nas transmissões e terão algumas restrições. Segundo o jornal, as emissoras Sky Sports e TNT Sports – detentoras dos direitos de transmissão e responsáveis pela exibição da nova tecnologia – vão utilizar o recurso de maneira pontual. Por exemplo, os momentos em que o árbitro estiver no VAR analisando um lance não serão exibidos, respeitando a recomendação da IFAB (International Football Association Board).

Novidade na última temporada, a RefCam será ainda mais utilizada nesta temporada pela Premier League. Sucesso na liga e na Copa do Mundo de 2026, a ferramenta será utilizada em 45 partidas. Na última temporada, foram apenas 20 jogos com a RefCam. Apesar da novidade anunciada, o jogo desta sexta, entre Arsenal e Coventry City, não terá os áudios disponíveis.

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