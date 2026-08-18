Sem chances no Santos, Robinho Jr pode ser emprestado

Considerado como uma das grandes promessas da base do Santos, Robinho Jr pode ser negociado pelo clube ainda nesta janela. Sem entrar em campo pelo Peixe nas últimas sete partidas, o atacante tem a possibilidade de deixar o clube e jogar no futebol europeu.

De acordo com o ‘UOL’, o Santos pretende negociar Robinho Jr por empréstimo, com opção de compra. Desse modo, Sevilla e Rayo Vallecano, ambos da primeira divisão do futebol espanhol, demonstraram interesse em contar com o jovem por empréstimo de um ano.

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Ainda segundo o portal, uma possível negociação teria uma opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual). Além dos times espanhóis, o Genoa, da Itália, também fez contato com o Peixe pelo atacante.

O Rayo Vallecano, que foi vice-campeão da Uefa Conference League na última temporada, é quem está na dianteira das negociações para poder contar com Robinho Jr. Com a necessidade de negociar jogadores e aumentar o seu caixa, o Santos não pretende dificultar uma saída de Robinho Jr, desde que seja uma saída para o futebol estrangeiro.

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