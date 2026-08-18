Stabile assina renovação de Memphis Depay após parecer favorável

Depois do parecer favorável do Conselho de Orientação (Cori) na noite desta segunda-feira (17/8), o presidente Osmar Stabilde encerrou a novela e assinou a renovação de contrato do atacante Memphis Depay. O holandês ficará no Timão até junho de 2028. A informação é da “ESPN”.

O novo contrato entre as partes totaliza R$ 135 milhões — somando o saldo devedor e o vínculo futuro —, além de prever premiações. Da dívida de R$ 75 milhões que o clube acumula, Depay aceitou dar um desconto de R$ 21 milhões, deixando o valor final em R$ 54 milhões. O clube quitará esse montante em quatro parcelas a partir de janeiro, mas perderá o abatimento caso atrase qualquer um dos pagamentos.

“Ele baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato”, disse o mandatário.

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Memphis Depay, portanto, deve chegar na manhã desta terça-feira (18), às 9h (de Brasília), para treinar com o elenco corintiano. Existe a dúvida se o holandês vai ficar à disposição de Fernando Diniz para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo é contra o Rosario Central, nesta quinta (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A volta das negociações com Memphis Depay

O presidente do Corinthians recuou e reabriu as conversas para renovar com Memphis Depay. Stabile havia cancelado o negócio alegando responsabilidade financeira, mas cedeu após sofrer pressão e ameaças da torcida.

Na nova investida, o dirigente, portanto, pediu um corte de cerca de R$ 30 milhões no contrato. O atacante holandês aceitou a redução nos valores.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024, quando o clube ainda buscava se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro. Desde então, o atacante entrou em campo 79 vezes pelo Timão, com 20 gols e 15 assistências. Ao longo de sua passagem pelo clube, o holandês ainda conquistou três títulos: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

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