Vasco pressiona no fim, mas é derrotado pelo Internacional e chega a nove jogos sem vencer

Rio - O Vasco lutou até o fim, mas acumulou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (11), o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, e chegou ao nono jogo seguido sem vencer. Rômulo e Wanderson fizeram para o Colorado no início da partida, enquanto o jovem Rayan, de apenas 16 anos, marcou o gol do time de Maurício Barbieri.

Com o resultado, o Vasco termina a 10ª rodada do Brasileirão ainda na penúltima colocação, com apenas seis pontos. Agora, o Cruz-Maltino terá tempo para treinar e tentar se recuperar na competição, já que só volta a campo no próximo dia 22, contra o Goiás, às 20h (de Brasília), em São Januário.



Os 20 primeiros minutos de jogo foram um verdadeiro atropelo do Internacional para cima do Vasco. Os jogadores cruz-maltinos ainda nem haviam se esquentado quando os donos da casa abriram o placar. Com apenas dois minutos, Pedro Henrique desviou após cobrança de escanteio e Rômulo apareceu completamente sozinho, na pequena área, para balançar as redes. Mais tarde, aos 14, Léo Jardim fez boa defesa em chute de Luiz Adriano, mas o camisa 9 ficou com o rebote e tocou para Wanderson finalizar sem dificuldades e fazer o segundo.

Com a vantagem construída, o Inter acabou relaxando e deu brecha para o Vasco acordar na partida. O garoto Rayan, de apenas 16 anos e que fazia seu primeiro jogo no time profissional, recebeu passe de Alex Teixeira na área e bateu forte no canto, de perna esquerda, para diminuir o placar. Embalado pelo gol, o time carioca passou a dominar o restante do primeiro tempo, indo para o intervalo com mais finalizações do que o rival, mas sem conseguir empatar.

Apesar da empolgação na reta final do primeiro tempo, o Vasco não conseguiu manter o domínio e viu o Inter equilibrar a partida no segundo tempo. O time carioca esteve perto de empatar com o garoto Rayan, que acabou batendo por cima, enquanto o Colorado quase aumentou em chute de Pedro Henrique e cabeçada de Nico Hernández.

Na reta final, o Vasco voltou a crescer no jogo e pressionar os donos da casa. A partir daí, o Cruz-Maltino teve grandes oportunidades de fazer o segundo. Primeiro, Erick Marcus, de cabeça, carimbou o travessão após Puma Rodríguez cobrar falta na área. Em seguida, Gabriel Pec chutou cruzado, novamente na trave, e no rebote o goleiro John fez um verdadeiro milagre no chute de Lucas Piton, garantindo a vitória do clube gaúcho.

INTERNACIONAL X VASCO



Local: Estádio Beira-Rio (RS)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz



INTERNACIONAL: John Victor, Bustos, Vitão (Rodrigo Moledo), Nicolás Hernández e Renê; Gustavo Campanharo (Matheus Dias), Rômulo e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson (Jean Dias) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.



VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Capasso (Robson), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Mateus Carvalho, Jair e Marlon Gomes (Figueiredo); Alex Teixeira (Pedro Raul) e Rayan (Gabriel Pec). Técnico: Maurício Barbieri.



Gols: INT: Rômulo (2'/1ºT) e Wanderson (14'/1ºT); VAS: Rayan (28'/1ºT)



Cartões amarelos: INT: Matheus Dias e Rodrigo Moledo; VAS: Lucas Piton, Robson e Jair