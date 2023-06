Depois de nova derrota do Vasco, Barbieri admite pressão fora do controle: 'Momento desafiador'

Rio Grande do Sul - O Vasco voltou a ser derrotado pelo Brasileirão neste domingo. Em Porto Alegre, o Cruz-Maltino foi batido por 2 a 1 pelo Internacional e ampliou sua sequência negativa na competição para cinco derrotas consecutivas. O treinador Mauricio Barbieri admitiu que a situação do clube carioca é muito complicada.

"É um momento muito desafiador. A equipe vem lutando, trabalhando, mas as coisas não tem acontecido. Temos carregado esse peso. A pressão externa é uma coisa que foge do nosso controle. Só vamos mudar isso com resultados. Temos que continuar trabalhando para reverter", afirmou.

Ao analisar a partida, Barbieri fez elogios em relação ao desempenho da equipe. O Vasco levou dois gols logo no começo da partida, porém, conseguiu diminuir e por pouco não buscou o empate no Beira-Rio.

"Acho que foi mais um jogo que a gente teve um bom rendimento, conseguimos superar o adversário, que é um bom adversário, em alguns momentos do jogo, mas não conseguimos transformar isso em efetividade e resultado. Os dois gols muito cedo condicionaram bastante. Os jogadores demonstraram uma mudança de postura importante", disse.