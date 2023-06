'Muito feliz pela oportunidade de vestir essa camisa', diz Rayan depois de quebrar marca no Vasco

Rayan fez história com a camisa do Vasco no jogo contra o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio. Ao balançar as redes do Colorado, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Cruz-Maltino no século XXI. Ao site oficial do Gigante da Colina, ele comemorou o feito, mas também lamentou a derrota para o Inter por 2 a 1.





"Muito feliz pela oportunidade de vestir essa camisa e marcar meu primeiro gol como atleta profissional pelo Vasco, sendo o mais jovem do século. O placar não foi o que queríamos, mas seguimos trabalhado firme para que os resultados venham. Toda honra e toda glória ao Senhor", disse Rayan.

Rayan marcou o primeiro gol pelo profissional do Vasco aos 16 anos, dez meses e oito dias. O antigo recorde pertencia a Paulinho, hoje no Atlético-MG, que marcou o primeiro gol pelo profissional com 17 anos e nove dias.