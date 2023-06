Após fazer história, Rayan vira opção no Vasco e já tem Barcelona de olho

Em meio à crise do Vasco, sem vencer há nove rodadas no Brasileirão e na zona de rebaixamento, Rayan tem motivos para comemorar. Em sua primeira oportunidade como titular nos profissionais, o jovem atacante de 16 anos se tornou o mais jovem a fazer gol pelo clube no Século 21, ganha espaço no time e ainda já desperta interesse do Barcelona.



Novidade no time na derrota por 2 a 1 para o Internacional no Beira-Rio, Rayan barrou Pedro Raul, principal contratação no início da temporada, e atuou por 69 minutos, marcando seu primeiro gol. Foi a terceira partida dele nos profissionais e esse número deve aumentar após a boa atuação.



"Rayan entrou muito bem, demonstrou muita personalidade e todo talento que tem. É mais uma opção que ganhamos, mais uma joia que o Vasco mostra para todo mundo", afirmou o técnico Mauricio Barbieri.



Jogador mais perigoso do Vasco na partida, ele finalizou quatro vezes, sendo duas certas (incluindo o gol), segundo as estatísticas do site 'Footstats'. Em início de carreira, o jovem atacante vem confirmando a expectativa que gera na base.



Neste ano, também foi campeão e artilheiro do Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira da categoria. E o desempenho já chama a atenção do Barcelona. Segundo o jornal espanhol 'Sport', o clube observa a jovem promessa há mais de um ano.



Diante de toda expectativa de um futuro promissor, Rayan assinou o primeiro contrato profissional com o Vasco em dezembro de 2022 e tem multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 420 milhões).