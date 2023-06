Vasco fará promoção de ingressos para jogos em São Januário e descarta venda de mandos de campo

Rio - Além de descartas vendas de mando de campo, a diretoria do Vasco comercializará ingressos a preços promocionais para os próximos dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, contra Goiás (22) e Cuiabá (26), em São Januário.

Tendo em vista o momento delicado na tabela de classificação e a pressão por resultados positivos, o Gigante da Colina entende que é fundamental a reaproximação da equipe com a arquibancada. As informações são do site "ge".

A decisão pelos preços mais baixos foi consenso dentro da direção da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) comandada pela 777 Partners, que quer fazer de São Januário braço forte para arrancada na metade do primeiro turno. O Cruz-Maltino está na penúltima colocação, com seis pontos somados e cinco derrotas consecutivas.



O Vasco recebeu boas propostas financeiras para vender mandos de campo - a partida contra o Cuiabá entrou em pauta - e descartou prontamente, tendo em vista a vontade de reaproximar vascaínos e elenco. O último jogo na Colina Histórica aconteceu no dia 14 de maio, na derrota por 1 a 0 para o Santos, pela sexta rodada.