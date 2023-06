Vasco tem interesse no meio-campista Manuel Lanzini

No mercado em busca de reforços para se recuperar na temporada, o Vasco tem interesse na contratação do argentino Manuel Lanzini, que não deve continuar no West Ham-ING. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Ainda de acordo com o jornalista, o Cruz-Maltino procurou e manifestou a vontade de contar com o meio-campista. A grande questão é o alto salário do jogador. O River Plate, clube que revelou o jogador, também tem interesse em Lanzini.

CARREIRA

Como já dito acima, o meio-campista iniciou a carreira no River. Em 2011 e 2012, atuou por empréstimo no Fluminense.

Em 2013, voltou ao clube argentino e ficou por lá até 2014. Depois, se transferiu para o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Posteriormente, durante a temporada 2015/16, foi para o West Ham, da Inglaterra, onde está desde então.