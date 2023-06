Vasco fecha com novo Coordenador de Performance após perder profissional para o Corinthians

Rio - O Vasco acertou, nesta sexta-feira (16), a contratação de um velho conhecido para ocupar o cargo de Coordenador de Performance. Fábio Eiras, que trabalhou no clube no ano passado, voltará à função. A informação é do site "ge".



Fabinho, como é conhecido entre os jogadores, chega para substituir Daniel Félix. O profissional deixou São Januário recentemente para trabalhar no Corinthians.



Além de coordenador, Fabinho também será preparador físico fixo do Vasco. Ele fazia essa função na comissão de Zé Ricardo e deixou o Vasco em junho de 2022 para acompanhar o treinador no Shimizu S-Pulse, do Japão.



O novo Coordenador de Performance também acumula passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Botafogo, Flamengo e Athletico-PR.