Com gol de Gabriel Dias, Vasco o Sampaio Corrêa-RJ em jogo-treino

Rio - Em meio à Data Fifa, o Vasco realizou um jogo-treino neste sábado (17), no CT Moacyr Barbosa, contra o Sampaio Corrêa-RJ, equipe que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino venceu pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo lateral-direito Gabriel Dias.

A atividade foi dividida em três tempos, e o técnico Maurício Barbieri aproveitou para promover alguns testes na equipe.

Autor do gol da vitória, Gabriel Dias não atua desde 31 de julho de 2022, ainda na Série B, devido à lesão no joelho direito. O lateral precisou passar por intervenção cirúrgica no tendão patelar, teve longo tempo de recuperação, mas se aproximou de um retorno aos gramados.

O Vasco volta a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira (22), às 20h, contra o Goiás, em São Januário. O Gigante da Colina é o 19º na tabela de classificação, com apenas seis pontos somados em 30 disputados.