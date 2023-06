Serginho chega ao Rio e foca em recuperação do Vasco: 'Buscar uma vaga na Libertadores'

Rio - Reforço do Vasco para o segundo semestre, o atacante Serginho, de 28 anos, chegou ao Galeão, nesta segunda-feira, para em breve assinar contrato e se apresentar ao novo clube. Ciente do momento complicado do Cruz-Maltino, o jogador projetou um futuro melhor para a equipe carioca.

"Acho que é trabalho. Tem que trabalhar. O Vasco apresentou um belo futebol no Campeonato Carioca. Tem que manter isso, trabalhar. Estou vendo os jogos, os jogadores estão dando tudo de si. Com trabalho o Vasco vai sair dessa e almejar coisas maiores como Libertadores e Sul-Americana", afirmou.

Seginho foi formado nas divisões de base do Vitória, mas saiu rapidamente do futebol brasileiro. Seu último clube foi o Giresunspor, da Turquia. O atacante fez 93 jogos pelo clube turco, com 10 gols e 19 assistências desde que chegou na temporada 2020/21.