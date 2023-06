Vasco deseja a contratação de zagueiro do Santos

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco está negociando a contratação do zagueiro Maicon, de 34 anos, que atua no Santos. De acordo com informações do portal "GE", o clube paulista não deverá dificultar a liberação do defensor, que não vem sendo muito utilizado por Odair Hellmann.

Maicon tem contrato com o Peixe até o fim do ano e chegaria a São Januário sem custos. O jogador passou por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Cruzeiro e São Paulo, além de equipes da Europa como o Porto.

Além do veterano, o Cruz-Maltino também negocia a contratação de outro zagueiro: Lyanco, de 26 anos, que defende o Southampton. De acordo com o "GE", a proposta pelo jogador é de empréstimo com opção de compra. Revelado pelo São Paulo, Lyanco atua no futebol europeu desde 2017, quando foi comprado pelo Torino. Ele também teve passagem pelo Bologna, antes de chegar ao futebol inglês.

O Cruz-Maltino deverá buscar pelo menos seis contratações para reforçar o elenco para o Brasileiro. O atacante Serginho, de 28 anos, que estava no futebol turco é o primeiro nome fechado. Além de dois zagueiros, o clube carioca deverá buscar reforços para o meio-campo.