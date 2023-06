Vasco faz proposta por ex-meia do Fluminense, mas negociação é considerada difícil

Rio - O Vasco concretizou seu interesse e fez uma proposta ao meia Manuel Lanzini, de 30 anos. O jogador está livre no mercado após deixar o West Ham-ING e é o principal alvo da diretoria para vestir a camisa 10. A informação é do site “ge”.



Apesar do interesse em Lanzini, o Vasco considera a negociação com o argentino como difícil. A questão financeira é o principal obstáculo para um final feliz.



Lanzini é um velho conhecido do futebol carioca, já que defendeu o Fluminense entre 2011 e 2012. Na última temporada, acabou amargando a reserva no West Ham.



Além de um meia, o Vasco também já definiu que tentará contratar dois zagueiros e um volante. Os zagueiros Maycon, do Santos, e Lyanco, do Southampton-ING, e o volante Fernando, do Sevilla-ESP, estão na mira.