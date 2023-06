Vasco altera perfil e busca 'reforços mais rodados' para o segundo semestre

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco vem mudando um pouco o perfil dos jogadores observados. As contratações do primeiro semestre foram voltadas para jogadores mais jovens, que vinham se destacando em suas equipes, porém, agora, o Cruz-Maltino busca atletas com mais rodagem. As informações são do portal "GE".

O entendimento é de que jogadores mais experientes vão dar um suporte maior ao elenco em momentos delicados. Atualmente, o zagueiro Léo, de 27 anos, é considerado um dos principais líderes do elenco. Apesar de bastante maduro, o jogador ainda é jovem, e o clube entende que deve ter atletas mais rodados para dividirem com ele essa responsabilidade.

O Cruz-Maltino já fechou com o atacante Serginho, de 28 anos, e está perto de contratar o zagueiro Maicon, de 34 anos. Outros nomes que vem sendo buscados pelo clube carioca tem o mesmo perfil: Fernando, 35 anos, Lanzini, 30 anos, Cuéllar, 30 anos. O zagueiro Lyanco foge um pouco a característica, pois tem 26 anos.

O clube carioca busca a contratação de cerca de seis reforços para o segundo semestre. Atualmente, a equipe comandada por Mauricio Barbieri vive um momento delicado no Brasileiro. Com apenas seis pontos em dez jogos, o Vasco está na penúltima colocação da competição.