Pedro Raul reencontra o Goiás e ainda busca repetir os gols no Vasco

Um dos atacantes que mais se destacou no futebol brasileiro em 2022 atuando pelo Goiás, Pedro Raul chegou ao Vasco com o status de principal contratação para a temporada, mas está em baixa. Sem conseguir boas atuações e com apenas nove gols em 25 jogos, o atacante foi reserva na última partida e pode retornar aos titulares no duelo contra o ex-clube, quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), em São Januário.



Sem fazer gol há cinco partidas, Pedro Raul vive o pior jejum no Vasco e nos últimos dois anos. Pelo Goiás, o máximo que o atacante ficou sem balançar redes foram quatro jogos, mesma sequência negativa que teve no início da atual temporada.



Um desempenho muito diferente de 2022, quando foi vice-artilheiro do Brasileirão, com 19 gols, e somou 26 ao todo, jogando pelo ex-clube.



Pressionado pela torcida por um desempenho melhor, Pedro Raul tem número de gols pelo Vasco (nove) inferior ao que ele teve pelo Goiás nos mesmos 25 jogos: 13.



Resta saber se, a partir de agora, ele conseguirá melhorar o desempenho para deslanchar. Se a famosa "Lei do ex" - uma brincadeira nas redes sociais que garante que um jogador costuma marcar contra o ex-clube - entrar em vigor na quinta, o atacante pode dar início a uma arrancada para alcançar o desempenho de 2022.