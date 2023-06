Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo em São Januário

Demorou um pouco mais do que o costume, mas a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o jogo de quinta-feira (22), às 20h, contra o Goiás, pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a jogar em São Januário após um mês ou quatro jogos, e conta com seu estádio para sair da zona de rebaixamento.



Sem vencer há nove rodadas no Brasileirão, o Vasco também vai em busca de seu primeiro triunfo como mandante. Até agora, foram quatro jogos e apenas um ponto conquistado em casa.



Devido à campanha ruim (19º lugar), os ingressos para o jogo em São Januário demoraram um pouco mais para esgotarem, o que só aconteceu no início da tarde desta quarta, véspera do confronto decisivo com o Goiás. O adversário também não vai bem e é o primeiro na zona de rebaixamento.



Na próxima rodada, o Vasco também jogará em São Januário, contra o Cuiabá, na segunda-feira (26).