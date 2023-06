Bela do Vasco, Rubi Borges conseguiu abandonar o OnlyFans depois de vender foto das axilas por R$ 75 mil

Rio - Atriz da RedeTV!, Rubi Borges abandonou o OnlyFans mesmo após conseguir faturar um bom dinheiro. Ela, que é musa do Vasco, conta que chegou a vender uma foto das axilas por R$ 75 mil.



"Eu recebia muitos pedidos estranhos. O feitiche das pessoas não tem limites. Vendi uma foto das axilas por R$ 75 mil. Os mais nojentos, não atendia. Ganhei dinheiro, porém estava com o tempo escasso para produção de conteúdo. Até um fã chegar a comentar que eu estava em falta com eles, e resolvi excluir a conta", recorda.



Ela conta que conseguiu guardar um dinheiro. "Fiz alguns investimentos e reformei a casa da minha mãe. Entrei pro OnlyFans e para o Nicho de acompanhante porque naquele momento não encontrava uma saída. Estava fugindo do meu marido, de toda violência doméstica que eu sofria. Sempre enxerguei aquilo tudo como temporário", finaliza.