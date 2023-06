Vasco vai mal, perde para o Goiás, e confusão generalizada se instaura em São Januário

Rio - A panela de pressão do Vasco aumentou de vez na noite desta quinta-feira, 22. Isso porque o Cruz-Maltino perdeu para o Goiás por 1 a 0, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão e chegou ao décimo jogo seguido sem vitória. Após o apito final, uma confusão generalizada tomou conta do estádio, bem como de seus arredores

Com o resultado, o Vasco afundou na crise dentro da zona de rebaixamento e soma apenas seis pontos, ocupando a 19ª colocação. O próximo compromisso da equipe comandada por Maurício Barbieri volta a campo apenas na segunda-feira (26), às 21h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O jogo

Pressionado pela necessidade de resultados positivos, o Cruz-Maltino, empurrado pelas arquibancadas lotadas, iniciou o duelo com suas linhas altas e procurando roubar a bola no campo de ataque. O Esmeraldino, mais retraído, buscava as jogadas rápidas em contra-ataque.



Na primeira etapa, as duas equipes tiveram gols anulados. Primeiro o Vasco, com Andrey Santos, aos 23 minutos aproveitando rebote de cabeça na pequena área, e depois Lucas Halter para o Goiás, também por posição irregular, aos 43.



Já no segundo tempo, as equipes equilibraram as ações e o duelo ganhou em disputa física no meio-campo. Com o jogo estudado, o erro no posicionamento do goleiro Léo Jardim custou o gol do Goiás.



O Esmeraldino passou a ocupar mais o campo de ataque e trabalhar a bola valorizando o empate. Até que, aos 27 minutos, Morelli recebeu na entrada da área e arriscou fraco no canto direito. Léo pulou atrasado e não conseguiu evitar a abertura do placar.



Com o tempo passando e o nervosismo aumentando, o time da casa foi acumulando erros chegando próximo da área adversária. As arquibancadas da Colina Histórica já transformavam o apoio em chuva de vaias, e, assim, mais uma derrota no Brasileirão foi confirmada.



Logo após o apito final do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, uma pancadaria generalizada foi iniciada na parte atrás do gol à direita das cabines de transmissão. Torcedores arremessaram rojões no gramado, tentaram quebrar as as telas de proteção e foram contidos pela Polícia Militar.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 GOIÁS

ocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quinta-feira (22/6), às 20h

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Jorge Eduardo Bernardi



Gols: Morelli 27'/2ºT (Goiás)

Cartões amarelos: Mateus Carvalho e Andrey Santos (Vasco); Willian Oliveira, Apodi e Morelli (Cuiabá)



Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Figueiredo), Miranda (Orellano), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho (Erick Marcus), Andrey Santos e Marlon Gomes (Pedro Raul); Alex Teixeira e Rayan (Gabriel Pec). Técnico: Maurício Barbieri.



Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo (Sidimar), Morelli (Matheusinho) e Julián Palacios (Guilherme Marques); Diego Gonçalves (Lucão) e Matheus Peixoto (Apodi). Técnico: Armando Evangelista.