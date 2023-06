STJD confirma punição, e Vasco atuará sem torcida por 30 dias

Rio - O Vasco não poderá contar com a força de sua torcida nos estádios pelos próximos 30 dias. Na tarde desta sexta-feira (23), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou a punição ao clube pela confusão em São Januário, na última quinta (22), após a derrota por 1 a 0 para o Goiás. A punição ao Vasco é válida também para os jogos fora de casa. Sendo assim, além de atuar com portões fechados em São Januário, o Cruz-Maltino também não terá direita à carga de ingressos nos jogos como visitante. A medida passa a valer imediatamente e jogo da próxima segunda (26), contra o Cuiabá, já será sem torcida.O prazo de 30 dias pode ser modificado, caso o clube vá a julgamento antes. A pena é igual a que foi aplicada ao Santos pelas confusões na Vila Belmiro no clássico contra o Corinthians, na última quarta (21).

A derrota do Vasco dentro de casa, que resultou no décimo jogo seguido sem vitória, provocou a ira dos torcedores e transformou São Januário em uma verdadeira praça de guerra. Logo após o apito final, objetos e sinalizadores foram atirados no gramado.Fora do estádio, o cenário foi ainda mais caótico. Alguns torcedores chegaram a conseguir invadir o estacionamento e amassaram os carros de alguns jogadores e de um dos árbitros.