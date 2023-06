Vasco sonha com treinador estrangeiro, mas vê ideia de brasileiro no cargo mais próxima

Vivendo um cenário caótico dentro e fora de campo, o Vasco busca o nome de um novo treinador, após demitir Maurício Barbieri depois do jogo contra o Goiás na última quinta-feira (22). Segundo o "Lance", o sonho da diretoria cruz-maltina é contratar um treinador estrangeiro, entretanto dificuldades trazem a ideia de um comandante brasileiro como mais viável.

Entre os nomes brasileiros escolhidos, o de Rogério Ceni é visto como um dos favoritos. O treinador conta com a simpatia de Johannes Spors, diretor esportivo da 777 Partners. O dirigente está no Rio de Janeiro para resolver o nome do novo treinador e agilizar as novas contratações do Vasco, como o do zagueiro Maicon e o do chileno Gary Medel.

Além dos dois jogadores, o Vasco também prepara uma nova rodada de conversas com o volante Fernando, o meia Lanzini e o zagueiro Lyanco. O clube espera um desfecho até sexta-feira, seja positivo ou negativo, e conta com outros nomes como opções. Entretanto, a diretoria espera a chegada do novo treinador para dar os próximos passos.

O Vasco entrará em campo na próxima segunda-feira (26), às 21h, contra o Cuiabá. O jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, entretanto, terá portões fechados, devidos aos acontecimentos após a partida contra o Goiás na última quinta-feira (22). O treinador interino para o jogo será William Batista, comandante da equipe sub-20 do Cruz-Maltino.