Vasco deve entrar com recurso para ter São Januário na partida contra o Cuiabá

O Vasco vai entrar com recurso na justiça para tentar reverter a decisão que fez o São Januário ser interditado após os acontecimentos depois do jogo contra o Goiás na última quinta-feira (22) . O Cruz-Maltino sonha em ter o estádio disponível para a partida contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (26). As informações são do portal "ge".

O departamento jurídico do Vasco está reunindo diversos laudos que consigam comprovar à Justiça que São Januário tem condições de receber o jogo e mais outros vários eventos esportivos. Além dessa decisão, a corte determinou que o Cruz-Maltino deve jogar de portões fechados, seja no seu estádio ou em qualquer outro, até que o mérito seja julgado.

Apesar da decisão da justiça, o site da CBF informa que a partida entre Vasco e Cuiabá está marcada para acontecer em São Januário. O estádio está interditado a pedido do Ministério Público, em decisão tomada nesta sexta-feira (23).

Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, torcedores do Vasco começaram a atirar rojões em direção do campo, quebraram estruturas do São Januário e entraram em confronto com a polícia no lado de dentro nos arredores do estádio.