Vasco x Cuiabá acontecerá no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador

Após a interdição do São Januário devidos aos episódios de violência depois da partida contra o Goiás, na última quinta-feira (22), o Vasco anunciou que a partida contra o Cuiabá, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O jogo acontecerá na próxima segunda-feira (26), às 21h. Entretanto, a partida terá portões fechados, devido a uma determinação do STJD.

O Vasco tentou a liberação de São Januário para a partida por meio de um recurso contra a decisão que interditou o estádio, por meio de uma reunião de laudos que comprovassem que o lugar havia condições de receber eventos esportivos. Entretanto, tal pedido foi negado pela Justiça.

A interdição do São Januário foi requisitada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na noite da última sexta-feira (23), por meio de um pedido para a Justiça. Ele veio após torcedores do Vasco jogarem rojões em campo, quebrarem estruturas do estádio e entrarem em confronto com a polícia, dentro e nos arredores de São Januário. Tal desejo foi acatado pela Justiça. Além disso, o STJD determinou que o Cruz-Maltino está proibido de jogar com portões abertos até que o mérito da questão seja julgado.