Jogo do Vasco terá bandeirinha com campanha de luta contra homofobia no futebol

Pelo terceiro ano seguido, o Vasco promove ações em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIAP+. Na partida desta segunda-feira (26) pelo Brasileirão, contra o Cuiabá, às 20h no Luso-Brasileiro, as bandeirinhas de escanteio terão um design para simbolizar a luta contra a homofobia no futebol.



Os desenhos foram escolhidos por torcedores do Vasco que participaram de uma votação no aplicativo Socios.com, plataforma criadora de Fan Tokens.



O Vasco passou a ser mais ativo em campanhas ações em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIAP+. a partir de 2021. Naquele ano, os jogadores do time entraram em campo com um uniforme que tinha a faixa diagonal com as cores do arco-íris. A peça fez sucesso entre os torcedores, que a compraram nas lojas.



Em 2022, o clube também fez campanha pela luta contra a homofobia no futebol e entrou em campo com um show de fumaça nas cores do arco-íris, além da queima de fogos. Funcionários também ficaram ao redor do gramado segurando bandeiras com a faixa transversal nas cores que representam a comunidade LGBTQIAP+.