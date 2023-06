Com gol de Jair, Vasco bate o Cuiabá e quebra jejum de 10 jogos no Brasileirão

Rio - Em crise dentro da zona de rebaixamento e sendo comandado pelo interino William Batista após a demissão de Maurício Barbieri, o Vasco superou os problemas e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (26), jogando no Luso-Brasileiro devido à interdição de São Januário e sem a presença de torcedores por causa da confusão na derrota para o Goiás, o Cruz-Maltino venceu o Cuiabá pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo volante Jair, em cobrança de pênalti já na segunda etapa.

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou a nove pontos na tabela de classificação e subiu para a 18ª colocação, quebrando a sequência de 10 jogos sem vitória. O próximo compromisso será no domingo (2/7), contra o líder Botafogo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.



O jogo

A primeira etapa foi frustrante e de pouca criatividade na Ilha do Governador. A partida iniciou com pequena produção ofensiva, principalmente pelos lados do gramado, mas Walter e Léo Jardim não trabalharam em lances de perigo. As equipes abusaram dos erros na construção e o duelo se apresentou mais físico do que técnico.



O Cuiabá foi minimamente superior em relação ao Vasco com as investidas de Wellington Silva e Deyverson, enquanto o Cruz-Maltino só foi mostrar presença na partida já nos últimos minutos do primeiro tempo, com Gabriel Pec sendo o único ponto positivo.



Já na segunda etapa, o jogo ganhou em velocidade, mas seguiu carente de qualidade. Com pouquíssimas oportunidades criadas pelo lado Cruz-Maltino, a individualidade falou mais alto e deu resultado. Aos 28 minutos, Figueiredo fez jogada pela esquerda, cortou dentro da área e recebeu entrada de Raniele. Jair foi para a bola, cobrou com categoria no ângulo direito e desafogou em meio ao nervosismo.

J A I R #VASxCUI#VascoDaGama pic.twitter.com/NEuTLRiPq7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 27, 2023



No restante da partida, William Batista reforçou as instruções para marcação total, abaixou as linhas e evitou correr riscos para garantir o resultado, que foi conquistado ao apito final do árbitro Rafael Rodrigo Klein.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 CUIABÁ



Local: Estádio Luso-Brasilieiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: segunda-feira (26/6), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Maíra Mastella Moreira



Gols: Jair 31'/2ºT (Vasco)

Cartões amarelos: Rayan, Gabriel Pec, Eguinaldo e Jair (Vasco); Fernando Sobral e Denilson (Cuiabá)



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair, Marlon Gomes (Zé Gabriel) e Figueiredo (Galarza); Rayan (Erick Marcus), Gabriel Pec (Paulo Henrique) e Alex Teixeira (Eguinaldo). Técnico: William Batista (interino).



CUIABÁ: Walter; Raniele, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Filipe Augusto (Ronald), Denilson e Fernando Sobral (Ceppelini); Wellington Silva (Quagliata), Jonathan Cafu (Pitta) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.