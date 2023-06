Vasco anuncia a contratação de Serginho

Rio - O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do seu primeiro reforço para o segundo semestre. O atacante Serginho, de 28 anos, que defendia o Giresunspor, da Turquia, foi oficializado pelo clube carioca.

Nascido em Minas Gerais, Serginho iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória, da Bahia, e passou por diversos clubes do leste europeu. Ele assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2025.

Além de Serginho, o Vasco também tem um acerto com o zagueiro Maicon, que estava no Santos. Os dois jogadores assistiram a vitória do clube carioca sobre o Cuiabá, na última segunda, no Luso-Brasileiro.