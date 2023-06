Vasco anuncia Maicon como segunda contratação pra o resto da temporada

O Vasco anunciou a segunda contratação para o segundo semestre: Maicon, ex-Santos. O zagueiro de 34 anos assinou contrato até dezembro de 2023.

"Fala, torcida vascaína, estou muito agradecido pelo apoio de todos vocês. Estou honrado e feliz de vestir essa camisa tão pesada e com tanta história no futebol brasileiro. Espero honrá-la e dar o meu melhor em campo", disse Maicon.

Sem oportunidades no Santos com Odair Hellmann, Maicon não teve dificuldades para conseguir a rescisão para acertar com o Vasco . O experiente jogador disputou 14 partidas no ano, sendo apenas uma no Brasileirão.