Vasco possui concorrência de clube da Série A por meia de clube alemão

O Vasco ganhou um novo concorrente para a contratação de Rodrigo Salazar, do Schalke 04. Segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, o São Paulo iniciou negociações para acertar com o meia uruguaio, que está de saída do clube alemão após o rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional.

O Cruz-Maltino já fez uma proposta pelo jogador de 23 anos, entretanto ainda não tem nada acordado. Além dos Vasco e o São Paulo, o Internacional e o Palmeiras também aparecem como possíveis interessados na contratação de Salazar.

O uruguaio está no Schalke 04 desde 2021, quando chegou ao clube vindo do St Pauli, clube modesto da segunda divisão da Alemanha. Desde então, Salazar vem sendo um dos principais destaques do clube, tendo feito 55 jogos, nove gols e 11 assistências.

Apesar das conversas por Salazar, o Vasco prioriza outros nomes para a janela de transferências. São eles o argentino Lanzini, ex-Fluminense, o zagueiro Lyanco, do Southampton, e o volante Fernando, do Sevilla.