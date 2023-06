Clube alemão recusa oferta do Vasco por meia uruguaio

Rio - O Schalke 04, da Alemanha, recusou as propostas de Vasco e São Paulo pelo empréstimo de Rodrigo Salazar. De acordo com o jornalista Cesar Luis Merlo, o clube alemão não aceita emprestar o meia uruguaio porque deseja negociá-lo em definitivo.

Rodrigo Salazar está de saída do Schalke 04 após o rebaixamento da equipe alemã para a segunda divisão do futebol nacional. O Vasco, por sua vez, fez uma proposta de empréstimo pelo jogador de 23 anos, com obrigação de compra, assim como o São Paulo, mas o clube alemão deseja vendê-lo de imediato.

O uruguaio chegou ao Schalke 04 em 2021 vindo do St Pauli, clube modesto da segunda divisão da Alemanha. Desde então, ele vem sendo um dos principais destaques do time, onde fez nove gols e deu 11 assistências em 55 jogos disputados.

Apesar do interesse por Salazar, o Vasco prioriza outros nomes para a janela de transferências, como o argentino Lanzini, ex-jogador do Fluminense, o zagueiro Lyanco, do Southampton, e o volante Fernando, do Sevilla.