Vasco derruba liminar e poderá mandar jogos em São Januário

Rio - A Justiça do Rio aceitou o pedido do Vasco e derrubou, na tarde desta quinta-feira (29), a liminar que interditava São Januário. Com isso, o clube carioca poderá voltar a mandar seus jogos no estádio, mas ainda sem a presença de público. O recurso apresentado pelo Cruz-Maltino pedia a liberação de São Januário sem qualquer tipo de restrição. No entanto, o desembargador José Roberto Portugal Compasso liberou apenas partidas com portões fechados."A vedação da presença de torcedores/consumidores afasta, por si só e em elevado grau, os riscos descritos na inicial da ação civil pública e que serviram de fundamento para a douta decisão agravada.Presume-se que o agravante dispõe de todas as autorizações exigidas em lei, uma vez que, evidentemente, a fiscalização por parte das autoridades administrativas deve ser contínua. A ausência de público permitirá a segurança dos profissionais que, eventualmente, vieram a atuar no estádio.Nessas circunstâncias, para realização de jogos de futebol com 'portões fechados' não se vislumbra riscos de dano".Na última segunda-feira (26), o Vasco foi obrigado a mandar o jogo contra o Cuiabá em outro local por conta da interdição de São Januário. A partida foi realizada no Luso-Brasileiro, estádio da Portuguesa, e o time da Colina venceupor1a0.