Com dores no joelho, Jair pode ser desfalque para o Vasco em clássico

Rio - Uma notícia muito ruim para os torcedores do Vasco. Autor do gol da vitória do clube carioca sobre o Cuiabá na última segunda-feira, o volante Jair, de 27 anos, sentiu dores no joelho esquerdo e pode ser problema para o Cruz-Maltino no clássico de domingo contra o Botafogo, no Nilton Santos.

O jogador será avaliado e pode desfalcar a equipe. No clássico, o Vasco continuará sendo comandado por William Batista. O Cruz-Maltino vem avaliando alguns nomes para assumir a vaga de Mauricio Barbieri, que deixou o clube carioca após a derrota para o Goiás, em São Januário.

Um dos reforços contratados para 2022, o volante Jair vem sendo um dos destaques do Vasco na temporada. Porém, o jogador sofre com problemas físicos. Em 21 jogos, o volante fez quatro gols pelo clube carioca.