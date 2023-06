Vasco tem negociações avançadas por meia do Bragantino

Rio - O Vasco está perto de fechar a contratação de mais um reforço nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o clube tem negociações avançadas pelo meia Bruno Praxedes, do Red Bull Bragantino.



O jogador de 21 anos deve chegar a São Januário por empréstimo. As partes acreditam que o negócio será sacramentado até o início da próxima semana.



Revelado pelo Internacional, Praxedes chegou ao Bragantino em 2021 como a contratação mais cara da história do clube. Pelo Massa Bruta, o meia coleciona 69 jogos, com sete gols marcados e sete assistências.

Até o momento, o Vasco já anunciou nesta janela a contratação do atacante Serginho e do volante Maicon e tem acerto encaminhado com Gary Medel. Assim como Praxedes, o meia Léo Cittadini, do Athletico-PR, está na mira.