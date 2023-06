SAF do Vasco se pronuncia sobre empréstimo de cinco milhões de dólares para empresa da 777 Partners

Nesta sexta-feira, 30, a SAF do Vasco emitiu um comunicado para explicar o empréstimo de 5 milhões de dólares à uma empresa do grupo econômico da 777 Parterns, que gerou polêmica tanto entre os torcedores quanto na reunião do Conselho Deliberativo da última quinta.

Nesse sentido, a SAF Cruz-Maltina ressaltou que transações de empresas do mesmo grupo são "extremamente comuns" e afirmou que a operação trouxe rendimentos ao Vasco. Além disso, pontuou que o valor já foi integralmente pago, com acréscimo de juros "maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional".

LEIA O COMUNICADO

Relativo ao empréstimo efetuado pela Vasco SAF a uma empresa do Grupo 777, temos o seguinte a esclarecer:

a) transações financeiras como essa entre empresas do mesmo grupo econômico são extremamente comuns, e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco;

b) o valor de U$ 5 milhões foi pago integralmente há algumas semanas, acrescido de juros maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional;

c) a 777 está adiantada em relação aos pagamentos contratuais ao Vasco, já tendo enviado mais de US$ 1 milhão da parcela que, contratualmente, vence apenas em setembro;

O Vasco SAF e a 777 continuam focados em trabalhar para o que é melhor para o Vasco e sua incrível torcida.

ENTENDA O CASO

Na noite da última quinta-feira, 29, houve uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo do Vasco para cobrar esclarecimentos da SAF tanto sobre o momento do futebol quanto das contas da empresa.

Conforme publicado nas demonstrações financeiras apresentadas pela SAF, houve um empréstimo de 5 milhões de dólares à F3EA Holding, empresa que faz parte do grupo econômico da 777 Partners, no 08 de novembro de 2022. A transação, contudo, foi feita sem o conhecimento do Conselho Deliberativo da SAF, o que gerou incômodo.

Na reunião, o presidente do clube, Jorge Salgado, e o segundo VP, Roberto Duque Estrada, disseram que a SAF se comprometeu. Portanto, caso isso aconteça novamente, o tema passará pelo Conselho. Ainda haverá novas regras de governança.