Vasco negocia com meia argentino Cristian Guanca, que atua no futebol árabe

Rio - De olho na janela de transferências para melhorar o elenco, o Vasco negocia a contratação de Cristian Guanca, de 30 anos, meia argentino que defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita. A proposta do Cruz-Maltino é para um empréstimo de um ano.

O Al-Shabab aceita emprestar Guanca, mas com compensação financeira de 500 mil dólares (R$ 2,4 milhões). Ele possui contrato com o clube saudita até 2025. As informações são do perfil "Área Cruzmaltina".

O meio-campista recebeu outras três propostas, mas a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, em especial no Vasco, o deixou animado para dar prosseguimento nas negociações.

Cristian Guanca chegou ao futebol do Oriente Médio em 2018 e passou por clubes como Al-Ettifaq, também da Arábia Saudita, e Al-Ain, dos Emirados Árabes. O jogador acumula passagens no futebol sul-americano por equipes como Colón, da Argentina, e Emelec, do Equador.

Para a segunda janela de transferências, o Vasco já acertou as contratações de Maicon e Medel, zagueiros, além do meio-campista Serginho.