Marlon Gomes lamenta gol do Botafogo no início do segundo tempo: 'Ficou mais difícil'

Rio - Após voltar a vencer pelo Brasileiro na última semana contra o Cuiabá, em São Januário, o Vasco voltou a ser derrotado na competição. Amplamente dominado, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 0 para o líder Botafogo, no Nilton Santos. Ao fim do jogo, o meia Marlon Gomes lamentou o fato do Alvinegro ter conseguido o seu gol logo no começo do segundo tempo.

"Começamos o jogo bem defensivamente, não conseguimos explorar o espaços do Botafogo. No segundo tempo, levamos o gol logo no começo e precisamos nos abrir um pouco mais. Com isso, ficou complicado e acabamos levando o contra-ataque que determinou o resultado da partida. Agora é trabalhar para buscar reagir no Brasileiro", afirmou Marlon Gomes.

Com o resultado, o Vasco segue na zona de rebaixamento do Brasileiro com apenas nove pontos. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino irá receber o Cruzeiro, em São Januário, no próximo sábado, às 18h30 (no horário de Brasília).