Repórter sugere Felipe 'Maestro' como novo treinador do Vasco: 'Tem moral'

Rio - O Vasco está no mercado atrás de um novo treinador desde a demissão de Maurício Barbieri, que aconteceu após a derrota para o Goiás, na 11ª rodada do Brasileirão, e vem contando com William Batista como interino no cargo. Eric Faria, repórter do Grupo Globo, sugeriu a contratação de Felipe "Maestro", ídolo do Cruz-Maltino e que iniciou recentemente aa carreira como técnico.

"Acordei com uma ideia. Por que o Vasco não investe no Felipe Maestro? Tem raíz. Tem conhecimento. Já comeu 'pão com ovo' como técnico no Tigres. Fez um bom trabalho no Bangu. Conhece cada canto de São Januário e tem moral pra falar pelo clube", publicou o jornalista, nesta segunda-feira (3).

Felipe tem 45 anos e está aposentado dos gramados desde 2014. No Rio de Janeiro, ele treinou Tigres e Bangu. Antes de retornar ao atual clube, também passou pelo Confiança, do Sergipe.

Como jogador, o "Maestro" teve duas passagens pela equipe profissional do Vasco, entre 1996 e 2002 e 2010 e 2012. Com a camisa do Cruz-Maltino, foi bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores.

O Vasco ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com apenas nove pontos somados em 39 disputados. O próximo desafio da equipe, que perdeu o clássico para o Botafogo por 2 a 0, será no sábado (8), às, 16h, contra o Cruzeiro, em São Januário