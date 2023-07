Vasco teria oferecido R$ 15,7 milhões pela contratação de apoiador de clube alemão

Rio - Em busca da contratação de um apoiador, o Vasco tem o Rodrigo Zalazar, do Schalke 04, da Alemanha, como opção. De acordo com informações da "Rádio Itatiaia", o Cruz-Maltino ofereceu 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 15,73 milhões) por 60% dos direitos do jogador, de 23 anos.

O pagamento seria feito em duas parcelas: à primeira já quando o jogador assinar o contrato e outra ao final de 2023. O desejo do clube carioca é de um contrato até o fim de 2027. Os números interessaram o staff do uruguaio, porém, o fato do Vasco não estar disputando nenhuma competição sul-americana acaba atrapalhando a negociação. Além de Zalazar, o Vasco também negocia com Manuel Lanzini. Porém, a situação é mais complicada, porque o argentino tem como prioridade seguir na Europa.

Em relação a Zalazar, o Vasco acredita que pode vencer os rivais em relação à proposta salarial, além do projeto esportivo que se desenha. O Schalke pretende negociar o jogador, mas quer ser bem recompensado, uma vez que ele é visto como um dos principais ativos do elenco.

Nascido no Uruguai, o jovem foi formado nas categorias de base do Málaga, da Espanha. Ele atuou pelo futebol polonês, antes de chegar ao Schalke 04. Na última temporada, Zalazar atuou em 23 jogos, fez dois gols e deu seis assistências.