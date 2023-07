Com incerteza sobre Ceni, Pezzolano e Roger Machado ganham força no Vasco

Rio - Em busca de um treinador para substituir Mauricio Barbieri, o Vasco vem avaliando alguns nomes no mercado. Paulo Pezzolano, atual campeão da Série B, e Roger Machado, que passou por clubes como Grêmio, Atlético-MG e Fluminense, ganharam força no clube carioca e são as primeiras opções, ao lado de Rogério Ceni, primeiro nome observado. As informações são do portal "GE".

Paulo Pezzolano é o único técnico empregado. O uruguaio, de 40 anos, tem contrato com o Valladolid até junho de 2024. O nome dele seria bem visto pela SAF por ser um estrangeiro com experiência no futebol brasileiro. O Cruz-Maltino já teria feito os primeiros contatos.

Roger Machado também vem crescendo como uma alternativa recente no clube carioca. Os trabalhos irregulares em Grêmio e Fluminense fazem com que seu nome não seja uma unanimidade, mas o perfil agrada bastante alguns dirigentes do clube carioca.

Por fim, Rogério Ceni segue como uma opção. O nome do ex-goleiro é bem avaliado internamente, assim como seu entendimento tático. No entanto, a gestão de elenco, no entanto, é algo que gera dúvidas em alguns.

O Vasco está sem técnico desde a saída de Mauricio Barbieri, um dia depois da derrota para o Goiás, no último dia 22. Em dois jogos, a equipe carioca venceu o Cuiabá, no Luso-Brasileiro, e perdeu para o Botafogo, no Nilton Santos.