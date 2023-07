Ídolo do Vasco, Dedé confirma aposentadoria do futebol

Rio - Um dos grandes ídolos recentes do Vasco, Dedé anunciou, nesta terça-feira (4), que decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol. A aposentadoria foi confirmada pelo agora ex-zagueiro, de 35 anos, em sua página no Instagram.



“Amadureci esta ideia por muitos meses. Pensei, refleti e entendi que era o momento de agradecer, sempre, e, por respeito a todos que acompanharam minha carreira, a ascensão, os muitos títulos, conquistas, premiações pessoais, reconhecimento, sucessos, batalhas, dificuldades, superação, lesões, incompreensão e dezenas de páginas com um linda história, tinha obrigação de comunicar que hoje, aos 35 anos, com este novo ciclo iniciado no último sábado, anuncio, oficialmente, o final da minha trajetória no futebol”, escreveu Dedé.



A última partida da carreira de Dedé aconteceu no dia 10 de maio de 2022, no duelo entre Athletico-PR e Tocantinópolis, pela Copa do Brasil. Foi o único jogo que o zagueiro fez com a camisa do Furacão.



Desde agosto do ano passado, quando rescindiu com o time paranaense, Dedé estava sem clube. Ele vinha mantendo a forma física de maneira particular e chegou a receber algumas propostas, mas não se empolgou.



Dedé viveu o auge de sua carreira com a camisa do Vasco, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2011. O jogador caiu nas graças da torcida cruz-maltina e recebeu o apelido de “mito”. As boas atuações lhe renderam convocações para a seleção brasileira.



Após o sucesso no Vasco, Dedé se transferiu para o Cruzeiro, onde conquistou diversos títulos. No entanto, começou a sofrer com lesões gravíssimas e enfrentou dificuldades para jogar nos últimos anos. Ele teve passagens relâmpago por Ponte Preta e Athletico-PR.