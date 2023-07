Maicon vê Vasco como 'porta maravilhosa' e projeta volta por cima na temporada: 'Torcida gigante'

Rio - Reforço do Vasco para o segundo semestre, o zagueiro Maicon, de 34 anos, foi apresentado pelo clube carioca nesta quinta-feira. O defensor falou sobre a sua passagem pelo Santos e se disse pronto para ajudar o Cruz-Maltino nos seus próximos compromissos pela Série A.

"Estou vestindo uma grande camisa, é uma grande responsabilidade, mas estou disposto e estou preparado. Não vinha jogando como eu queria no Santos, por isso busquei novos ares. Eu vi uma porta muito linda, maravilhosa, que é a oportunidade de representar uma equipe como o Vasco. Não podia deixar escapar. Estou pronto para ontem, espero fazer meu melhor dentro de campo para poder honrar essa camisa", disse.

Maicon assinou contrato com o Vasco até o fim da temporada. Ao analisar sua passagem pelo Santos, o zagueiro afirmou que viveu bons momentos no Peixe, porém, neste ano sentiu que era um momento ideal para mudar de ares.

"No ano passado tive bons jogos, fiz a maioria dos jogos no Santos, infelizmente as lesões me atrapalharam. Mas fiz bons jogos, até o meio das competições tínhamos a segunda melhor defesa daquele ano. Acredito que fiz uma grande competição, mas isso é coisa do passado, quero focar agora no presente", afirmou.

Maicon também abordou o momento do Vasco, que exige uma reação imediata. Atualmente, a equipe carioca está na zona de rebaixamento do Brasileiro. O defensor exaltou a força do Cruz-Maltino e se mostrou otimista com uma volta por cima na temporada.

"O Vasco tem uma torcida gigante e temos tudo para dar a volta por cima. A vida é assim, um dia bom, o outro ruim. O importante é acordar todos os dias com a mentalidade de que podemos dar o melhor. Esse grupo tem tudo para dar a volta por cima e terminar o ano na posição que o Vasco merece", concluiu.