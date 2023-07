Com lesão no joelho, Jair segue desfalcando o Vasco e não enfrenta o Cruzeiro

Um dos pilares do setor de meio-campo do Vasco, Jair segue o trabalho de recuperação devido à uma entorse no joelho esquerdo e será desfalque na partida contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o portal "GE", o meio-campista segue no departamento médico do clube e não foi liberado para treinar com o elenco. Por conta da lesão, Jair esteve fora do clássico contra o Botafogo, no último domingo, no qual o Cruz-Maltino saiu derrotado pelo placar de 2 a 0.



Sem o volante, o técnico interino William Batista deve repetir o meio-campo e contar com o trio Zé Gabriel, Marlon Gomes e Alex Teixeira. Outro desfalque é o lateral-esquerdo Lucas Piton, que está suspenso após levar o terceiro amarelo.



O Vasco recebe o Cruzeiro no próximo sábado (8), às 16h (de Brasília), em São Januário ainda com portões fechados após punição na Justiça desportiva por conta dos episódios de violência na partida contra o Goiás. A equipe cruz-maltina ocupa o 18º lugar na classificação do campeonato com apenas nove pontos conquistados.