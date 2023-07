Proposta agrada Pezzolano, mas resistência do Valladolid afasta treinador do Vasco

Rio - Favorito da gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco, o técnico Paulo Pezzolano ficou mais distante de um acerto. Seu contrato com o Real Valladolid, gerido por Ronaldo Fenômeno, é um grande obstáculo nas negociações.

O clube espanhol assinou com o treinador até o fim de junho de 2024 e não abre mão da multa contratual para liberá-lo rumo ao futebol brasileiro. As informações são do site "ge".

A proposta apresentada pelo Vasco agradou Pezzolano no aspecto financeiro, já que havia uma cláusula no vínculo assinado com o Valladolid de redução do salário em caso de rebaixamento, o que aconteceu na última temporada do Campeonato Espanhol.

Com o cenário complicado nas tratativas, o Vasco segue com Rogério Ceni e Roger Machado como alternativas para o lugar de Maurício Barbieri, demitido por maus resultados na 11ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, William Batista comanda interinamente a equipe.