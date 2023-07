Depois de proposta do Vasco, apoiador se aproxima de clube português

Rio - Após receber uma proposta do Vasco, o apoiador Rodrigo Zalazar, do Schalke 04, está perto de acertar com outra equipe. De acordo com informações do jornal "A Bola", o uruguaio, de 23 anos, tem negociações avançadas com o Braga, de Portugal.

De acordo com informações da "Rádio Itatiaia", o Cruz-Maltino ofereceu 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 15,73 milhões) por 60% dos direitos do jogador, de 23 anos. A contratação de um apoiador é vista como prioridade para o Vasco. Além de Zalazar, o clube carioca também tem Manuel Lanzini como alvo.

Nascido no Uruguai, o jovem foi formado nas categorias de base do Málaga, da Espanha. Ele atuou pelo futebol polonês, antes de chegar ao Schalke 04. Na última temporada, Zalazar atuou em 23 jogos, fez dois gols e deu seis assistências.

Até o momento, o Vasco acertou a contratação do zagueiro Maicon e do atacante Serginho. O clube carioca tem um acordo com o volante chileno Gary Medel, que estava no Bologna, e é aguardado no Rio neste fim de semana.