Vasco x Cruzeiro: Maicon e Serginho serão titulares, e Jair começa na reserva; veja provável escalação

Rio - O Vasco terá novidades em sua escalação para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (8), às 16h (de Brasília), em São Januário. As principais serão as presenças dos estreantes Maicon e Serginho no time titular. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.



Além disso, o zagueiro Léo atuará na lateral esquerda, posição onde iniciou sua carreira. A notícia ruim fica por conta de Jair, que ainda não está 100% e começa a partida no banco de reservas.



Com isso, o técnico William Batista deve mandar o time a campo com Léo Jardim; Puma, Maicon, Capasso e Leo; Matheus Carvalho, Marlon, Pec e Orellano; Erick Marcus e Serginho.



O Vasco precisa de uma vitória para fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, o Cruz-Maltino está na 17ª posição, com apenas nove pontos.